KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


15 Eylül 2023 08:51
Yeni Mezunum Kpss'ye çalışmayı düşünüyorum ve Memurluk hakkında merak ettiğim birkaç soru var.

Bilgisayar Mühendisliği Mezunuyum. Kpss'de yüksek puan almanın veya YDS ile atanmanın ne gibi avantajları var ? Yani maaş artışı mı oluyor artıyorsa ne kadar artıyor artmıyorsa iyi bir firmaya atanmak harcinde bir faydası var mı ? Cevaplarsanız sevinirim, Şİmdiden Teşekkür Ederim.


SamettCann
Memur
15 Eylül 2023 09:11

Yds ile dil tazminatı alabilirsin. Yüksek puanlı olduğunuz için fazla maaş almıyorsunuz. Yüksek puan aldığınız için iyi bir kuruma atanıyorsunuz iyi bir kuruma atandığınız için yüksek maaş alabiliyorsunuz


ferdikimya89
Aday Memur
15 Eylül 2023 09:24

Firmaya değil kuruma atanıyorsunuz.


aday0001
Aday Memur
15 Eylül 2023 10:06

firma ne ya :)

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