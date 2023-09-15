Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


15 Eylül 2023 08:54
Teknik Öğretmen - Atölye/Laboratuvar Öğretmeni Ek Tazminatı

Merhabalar. Bir meslek lisesinde çalışan meslek öğretmeni branşına göre değişen oranlarda ek tazminat almaktadır. Meslek öğretmeni bu tazminatı idareci olduğu zaman da almaktadır. Sorum şu: Örneğin Bilişim Teknolojileri öğretmeni, alanı olmayan bir meslek lisesine (örneğin sağlık meslek lisesi) müdür yardımcısı olarak atanırsa bu ek tazminatı alabilir mi?


Pelinin
Genel Müdür
15 Eylül 2023 08:59

Evet


ayhan2023
15 Eylül 2023 09:20

Kesin mi hocam? Bazı arkadaşlar alamazsın diyor.

Pelinin, 1 saat önce

Evet


Pelinin
Genel Müdür
15 Eylül 2023 09:26

Kim diyor hocam? Ne biliyorlar da diyorlar, kesin merak etme

ayhan2023, 57 dk. önce

Kesin mi hocam? Bazı arkadaşlar alamazsın diyor.


ayhan2023
15 Eylül 2023 09:27

Teşekkürler.

Pelinin, 51 dk. önce

Kim diyor hocam? Ne biliyorlar da diyorlar, kesin merak etme


Pelinin
Genel Müdür
15 Eylül 2023 09:28

Şöyle hocam sen örneği meslek lisesi olarak verdiğin için ben ona göre yanıt veriyorum, meslek lisesinde alısın, düz lisede alamazsın


metal3
Aday Memur
15 Eylül 2023 09:47
Hocam malesef alamazsın

ayhan2023
15 Eylül 2023 09:48

Bak hocam @metal3 alamazsın diyor :)

Pelinin, 49 dk. önce

Şöyle hocam sen örneği meslek lisesi olarak verdiğin için ben ona göre yanıt veriyorum, meslek lisesinde alısın, düz lisede alamazsın


Pelinin
Genel Müdür
15 Eylül 2023 09:50

Sen boşver onu o almak istemiyorsa almasın:))

ayhan2023, 29 dk. önce

Bak hocam @metal3 alamazsın diyor :)


metal3
Aday Memur
15 Eylül 2023 10:04
Teknik öğretmenin bu uygulamanın çokça örneğini gördüm ve yaşadım. Örneğin alanımda ders olmayan Halk Eğitim Merkezinde Müdür yardımcılığı yaptım alamadım. Süreçte İlçe emrine atandım ve Meslek okuluna görevlendirildiğim derse bir fiil girdiğim zaman aldım, yaz tatilinde ilçe emrinde olduğumdan yine ödeme yapılmadı

Pelinin
Genel Müdür
15 Eylül 2023 10:12

Sayın hocam benim artı yorumuma gerek yok sen zaten alınabileceğini kendin yazdığın halde alamazsın diyorsun çok enteresan

Toplam 10 mesaj

Çok Yazılan Konular

Eş durumu mazeretinin ortadan kalkması. Forumdaki travmatik yaşantıya sahip kişilerMazot 40 Lira mutlu musunuz !!!yakışıklılık başa belasaçma sapan konu başlıklarıEski Memurlar Netİcra kesintisiyle ilgili sorum var.Maaş ödülüanasınıfı öğretmeni kendine yardımcı tutmak istiyor dyk'dan da tasarruf yapilmis, nasil buldunuz?

Sözlük

maruni 1 engelle butonu 6 Ödünç kitap verip geri istemeye utanan kişi 1 tek abdestle bir günde tüm vakit namazlarını kılan kişi 1 nishimura 3 ek mtv'yi ödememek 2 git elini yüzünü soğuk suyla yıka 2 gaziantep fıstık müzesi 1 Olağan İnsanlar 3 supporters 6

Son Haberler

Borsa güne yükselişle başladıÇiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler belli olduİşçi servisi yayalara çarptı, anne ile kızı hayatını kaybettiGeliri az olanın primi devletten!Bakan Koca açıkladı... Eris varyantı 9 kişide görüldü

Editörün Seçimi

Yarın Mb beklenti anketinde Eylül ayı enflasyonu %8 yılsonu % 70 civarı olması gerekir2023 Eylül maaşlarımızı yazalımTL'den bir (1) sıfır mı atılmalı, 500'lük 1000'lik yeni banknotlar mı basılmalı?Maaş zammı nasıl hesaplanır açıklıyorum, toplanın.Artık memur ve işçi maş artışları hedef enflasyona göre belirlenecekEylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar