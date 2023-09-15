Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Eylül 2023 09:00
Tayin sonrası maaş

tayin olduğumuz kurumda ayın 10 gibi başlayış yaptığımızda maaşımızı bir sonraki ayın 15inde alabiliyor muyuz yoksa süreç uzuyor mu?


afilun
Memur
15 Eylül 2023 09:32

Evet. Sonraki ayın 15 inde alabilirsiniz.


x4835x
Aday Memur
15 Eylül 2023 09:36
problem çıkmaz demi herkes ayrılışını 15inden sonra yap çok sorun yaşarsın 3-4 ay uğraşırsın diyor kafam karıştı açıkcası
afilun, 45 dk. önce

Evet. Sonraki ayın 15 inde alabilirsiniz.

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