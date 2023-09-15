Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


15 Eylül 2023 09:37
Açık Liseye Geçişin Sınırlandırılmasına Karşı Dava Yolu

Açık liseye geçiş sınırlaması ile ilgili iki yol izlenebilir:

1- Doğrudan sınırlama getiren düzenlemeler aleyhine Danıştayda yürütmenin durdurulması istemli iptal davası açılabilir-ki bu durumda Danıştay'ın iş yükü ve performansı göz önünde bulundurulduğunda YD kararı 5-6 ay içinde ancak verilir.

2- Açık Liseye geçiş başvurusu yapıldıktan sonra, başvurunun reddi işlemine karşı yetkili İdare Mahkemesinde yürütmenin durdurulması istemli iptal davası açılabilir-ki bu durumda YD kararı 1,5-2 ay içinde verilir.


yökhukuk
Genel Müdür
15 Eylül 2023 09:38

Teknik ayrıntılar için yuksekogre[email protected] adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz


Pelinin
Genel Müdür
15 Eylül 2023 09:39

Niye böyle bir talebiniz var ne alaka ya, bu iyi bişey çocuk örgünde okusun niye açığa gitsin bu nasıl bi mantık iyi olan herşeye dava açmak nedir


yökhukuk
Genel Müdür
15 Eylül 2023 09:47

Öğrencileri ve velilerini açık liseye geçmeye sevkeden nedenleri ortadan kaldırmadan sınırlama getirilmesi tam anlamıyla bir kolaycılıktır. Örgün öğretimdeki rasyonel olmayan müfredat ve uygulamalarla öğrencileri yükseköğretime yeterli hazırlayamadığını kabullenmek yerine ben yaptım oldu mantığı ile hareket ediyor MEB. Bir an için söylediğinizi kabul edecek olsam da sınırlama yöntemi açıkça hukuka aykırı.

Pelinin, 38 dk. önce

Niye böyle bir talebiniz var ne alaka ya, bu iyi bişey çocuk örgünde okusun niye açığa gitsin bu nasıl bi mantık iyi olan herşeye dava açmak nedir


Pelinin
Genel Müdür
15 Eylül 2023 09:52

Boş konuşma ya, ne saçmalıyorsun

yökhukuk, 30 dk. önce

Öğrencileri ve velilerini açık liseye geçmeye sevkeden nedenleri ortadan kaldırmadan sınırlama getirilmesi tam anlamıyla bir kolaycılıktır. Örgün öğretimdeki rasyonel olmayan müfredat ve uygulamalarla öğrencileri yükseköğretime yeterli hazırlayamadığını kabullenmek yerine ben yaptım oldu mantığı ile hareket ediyor MEB. Bir an için söylediğinizi kabul edecek olsam da sınırlama yöntemi açıkça hukuka aykırı.


bulaşşıkk
Memur
15 Eylül 2023 09:58

Her konuya yorum yapmak zorunda mısın? En azından kafanın basmadıklarına yapma bari.

Pelinin, 38 dk. önce

Niye böyle bir talebiniz var ne alaka ya, bu iyi bişey çocuk örgünde okusun niye açığa gitsin bu nasıl bi mantık iyi olan herşeye dava açmak nedir


Pelinin
Genel Müdür
15 Eylül 2023 10:14

Kendinle yüzleşmen iyi olmuş :))

bulaşşıkk, 19 dk. önce

Her konuya yorum yapmak zorunda mısın? En azından kafanın basmadıklarına yapma bari.

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