Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


15 Eylül 2023 09:40
Açık Liseye Geçişin Sınırlandırılmasına Karşı İşletilebilecek Yargı Süreci

Açık liseye geçiş sınırlaması ile ilgili iki yol izlenebilir:

1- Doğrudan sınırlama getiren düzenlemeler aleyhine Danıştayda yürütmenin durdurulması istemli iptal davası açılabilir-ki bu durumda Danıştay'ın iş yükü ve performansı göz önünde bulundurulduğunda YD kararı 5-6 ay içinde ancak verilir.

2- Açık Liseye geçiş başvurusu yapıldıktan sonra, başvurunun reddi işlemine karşı yetkili İdare Mahkemesinde yürütmenin durdurulması istemli iptal davası açılabilir-ki bu durumda YD kararı 1,5-2 ay içinde verilir.


yökhukuk
Genel Müdür
15 Eylül 2023 09:42

Teknik ayrıntılar için yuksekogre[email protected] adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz

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