Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Eylül 2023 11:23
Son Enflasyon Beklentisiyle En Düşük Maaş 40.000 Türk Lirası
En Kötümseri bu şekilde iyisini söylemedim

mratanamayan
Aday Memur
15 Eylül 2023 11:35

şakaysa komik gerçekse daha komik

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