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Editörler : oto-danisman-expert


15 Eylül 2023 11:35
Engellide araç ve ev alımında suistimal var mı sizce

sizce suistimal varmı bu konularda engelli yakınlarına tokide araç alımında filan kolaylık sağlanıyor mesela bazıları son model araçlar filan alıyor yarı fiyatına acaba engelli yakınına bakıyor mu ilgileniyor mu onunla


mratanamayan
Aday Memur
15 Eylül 2023 11:57

alakası yok sahibinden arama kısmına engelliden engelliye yazın ilanlara bakın engelliler yarı fiyatına aldıkları aracı normal fiyata satıyorlar.

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