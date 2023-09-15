Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Editörler : **sude**


15 Eylül 2023 11:38
Hiç mi kötü huyun yok.

Genelde herkes hep iyi huyundan bahseder. Kötü huylarını da evlendikten sonraya saklar :))

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