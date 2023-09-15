Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Eylül 2023 11:43
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

Merhabalar ben içişleri bakanlığı memur kadrosunda çalışıyorum bilgisayar sertifikası ile vhki ya da Bilgisayar işletmeni kadrosuna geçmek için nasıl bir yol izleyebilirim bildiğim kadarıyla sınavsız geçiş var elinde dilekçe örneği olan var mı

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