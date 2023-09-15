ADIYAMAN TERÖR PARASI 800 TL AYIPTIR AYIP !!

Ailemizle kimsenin istemedigi kaçtığı deprem bölgesine tayin olduk ve geldik. Diğer illerin terör parası 2 bin TL nin üzerindeyken biz 800 TLcik alıyoruz. 6 ay deprem tazminatı adında 2000 küsür TL ücret ödenmiş mağduriyetten ötürü ama şuan oda bitmiş. Sanki depremin etkisi bitmiş Adıyaman eski haline dönüp şahlanms şeklinde düşünülüyor ki o ücreti bile kesmişler. Burada değişen birsey yok 6 ay önce deprem ne ise bugünde aynı. Heryer virane yıkık ve dökük. Biz buraya geldik evet ama diğer iller gibi En azından ücret cazibesi olsun ki bizde bi nebze de olsa kendimizi iyi hissedelim. Ne terör parası var ne deprem ? ne diyeyim yazık gerçekten çok yazık

Ailemizle kimsenin istemedigi kaçtığı deprem bölgesine tayin olduk ve geldik. Diğer illerin terör parası 2 bin TL nin üzerindeyken biz 800 TLcik alıyoruz. 6 ay deprem tazminatı adında 2000 küsür TL ücret ödenmiş mağduriyetten ötürü ama şuan oda bitmiş. Sanki depremin etkisi bitmiş Adıyaman eski haline dönüp şahlanms şeklinde düşünülüyor ki o ücreti bile kesmişler. Burada değişen birsey yok 6 ay önce deprem ne ise bugünde aynı. Heryer virane yıkık ve dökük. Biz buraya geldik evet ama diğer iller gibi En azından ücret cazibesi olsun ki bizde bi nebze de olsa kendimizi iyi hissedelim. Ne terör parası var ne deprem ? ne diyeyim yazık gerçekten çok yazık