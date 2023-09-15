Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


15 Eylül 2023 12:09
Malatya Diş Görev
Hayırlı görevler arkadaşlar Malatya ya deprem bölgesi adı altında göreve gidip malatyanin operasyon tazminatiniı alan var mı (malatyaya terör parası veriliyor mu)

Fırtına6655
Aday Memur
15 Eylül 2023 12:10
ben aldım devrem

akbey aslan
Şef
15 Eylül 2023 12:13
hangi tarihler arasında görevliydin devrem ne zaman yatti
Fırtına6655, 14 dk. önce
ben aldım devrem

Fırtına6655
Aday Memur
15 Eylül 2023 12:21
martta gittim Mayıs ya da hazirandi devrem
akbey aslan, 11 dk. önce
hangi tarihler arasında görevliydin devrem ne zaman yatti
Toplam 3 mesaj

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