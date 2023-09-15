Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


15 Eylül 2023 12:22
Derece kademe 4 yıllık mezun

On lisans mezunu olarak sözleşmeli gih memuruyum ogm de 10/2 den derece kademe başladım 3 yıl oldu 9/2 oldum lisans mezunu bitirdim sadece bir yan verdiler 9/3 oldum , benim 8/3 olmam gerekirken olmadım doğru mu yasa felan değişti mi


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
15 Eylül 2023 13:40

Muhtemelen emsale takılmışsınızdır. Yani önlisanstan mezuniyet tarihinizle memuriyete başlama tarihiniz arasında lisans bitirecek kadar süre yoktur.

Emsaliniz yani sizinle aynı önlisansı bitiren ama memuriyete girmeyip lisansa devam eden kişinin lisanstan mezun olabileceği tarihte memuriyete başlamış kabul edilirsiniz

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