Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


15 Eylül 2023 12:32
Ek Ders Ücretlerine %25 Zam.
ama ücretli öğretmenlere... bay rte'nin taze açıklaması.

Velocıraptor
Genel Müdür
15 Eylül 2023 12:45

ilgili haber

https://www.memurlar.net/haber/1076646/erdogan-ek-ders-ucretlerinde-yuzde-25-lik-artisa-gidecegiz.html


sifonyally
Memur
15 Eylül 2023 13:07

Şuan ek ders ücreti ne kadar 71 liraydı galiba


Mehmet Kılıçaslan
Aday Memur
15 Eylül 2023 13:12

"Ulufe: Osmanlılarda kapıkulu askerlerine, sipahilere, saray ve devlet kuruluşlarındaki bazı görevlilere üç ayda bir verilen ücret." TDK

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