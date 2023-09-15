Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


15 Eylül 2023 12:51
İkm mülakatları ne zaman açıklanacak

neredeyse 3 ay oldu süreç başlayalı . mülakattan çıkalı da 2 ay oldu en kısa zamanda neyin ne olduğu açıklansa da bizde ona göre kendi rotamızı oluştursak. eylül 15 i bulmaz diyorlardı bugün 15'i. Ekimi kasımı bulur diyenlerde var. ne yapalım biz şimdi?


magicpump45
15 Eylül 2023 13:39

icra katipliğini çok hızlıca açıkladılar ancak zabıt ve ikm öyle olmadı net bir tarih veren görmedim

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