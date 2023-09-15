Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


15 Eylül 2023 14:34
4A üzerinden sigorta
yatması normal mi

hsnd
Başbakan Müsteşarı
15 Eylül 2023 15:00

Normal. Sözleşmeli personelin sigorta kolu 4/a'dır. 4/b olan statüsüdür. Kadrolu memurların 4/c kolundan ödenir. Sözleşmeli personel devlet memuru sayılmaz. Kamu görevlisi sayılır ama sigortası özel sigorta kolundan ödenmektedir.

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