Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Eylül 2023 14:37
Son düzenlemeyle kadroya geçen sözleşmeli personelin intibakı hk.

merhabalar. 05/2015 tarihinde xxx adliyesinde zabıt katibi olarak işe girmiş, 04/2017 tarihinde xxx devlet hastanesinde sağlık teknikeri olarak kurum değiştirmiş ( işten ayrılış ve yeni kuruma başlayış şeklinde ) sözleşmeli personelin derece / kademe hesaplaması nasıl olmalıdır?

bilen arkadaşlar aydınlatabilirlerse sevinirim , iyi forumlar.


sadeceilker
Şef
15 Eylül 2023 14:48

Başlayıştan beri önlisans mezunu. Bunu yazmayı unutmuşum.

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