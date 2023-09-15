Gündem \ Ekonomi
Editörler : ecoekonomist


15 Eylül 2023 15:10
Asecap Türkiye'ye geliyormuş duyan var mı?

Asecap days bu yıl istanbulda başlayacakmış, etkinlikle ilgili bilgisi olan var mı?


ecekizil
Aday Memur
15 Eylül 2023 15:12

Asecap 50 yılında sürdürülebilirlik teması üzerinden İstanbul ve Viena?da olmak üzere iki etkinlik yapacak. Bu etkinliklerden en en büyük olanı İstanbul olacak zira ICA evsahipliğinde gerçekleşecek bir etkinlik.

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