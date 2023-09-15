Gündem \ Ekonomi
Editörler : ecoekonomist


15 Eylül 2023 15:45
Dev Savunma Sanayi Şirketi Aselsan'dan 1 Milyar 453 Milyon TL'lik Rekor Anlaşma!

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) yeni yaptığı anlaşmayı KAP'a duyurdu. Dev şirket anlaşmadan 1 Milyar 453 Milyon TL kazanacak. ASELS hissesi ne kadar oldu?

https://parafesor.net/dev-savunma-sanayi-sirketi-aselsandan-1-milyar-453-milyon-tllik-rekor-anlasma

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