Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


15 Eylül 2023 16:01
Merkezi atama devlet opera

Arkadaşlar, Ankara Devlet Opera ve Bale Genel Müd. 2023/1 atamasıyla atanan var mı?

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