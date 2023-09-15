Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Eylül 2023 16:08
68. Maddeye Göre Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı

Merhaba arkadaşlar rahatsız ediyorum aklımı kurcalayan bi soru var çalıştığım üniversite görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavı açılacak benim kadro derecem 8/3 ü açılacak programcı kadrosu büyük ihtimalle 4. derece bildiğiniz üzere 3 aşağı veya yukarı kadrolara başvuru yapabiliyoruz bende 11. ayda hem 8 yıl şartını hemde derece şartını sağlayacağım daire başkanı atandığın tarih itibariyle şartı sağlaman gerek diyor şube müdürü sınava başvuru tarihi itibariyle şartı sağlaman gerekir diyor bunuda 68. maddenin b bendine dayandırıyor siz büyüklerimden fikir vermenizi rica ederim


xvse
Aday Memur
15 Eylül 2023 16:33

Merhabalar:Gerek Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sınavı gerekse sınavsız atamalarda 3 aşağı-yukarı kuralı diye bir kural söz konusu değildir. Sizin 4. Dereceli bir kadroya sınavla veya sınavsız olarak atabilmeniz için 8 yıllık hizmetinizin olması lisans mezunu olmanız ve yönetmelikte sayılan özel şartları taşımanız gerekir. Ayrıca başvurunun son günü itibariyle hizmet süresi şartını taşımanız gerekir. Saygılar.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Akademisyenlerin maaşlarının iyileştirilmesiEylül enflasyonuKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi2024 Ocak Zam Oranı %55-60 Arasında GerçekleşecektirTL'den bir (1) sıfır mı atılmalı, 500'lük 1000'lik yeni banknotlar mı basılmalı?Kılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır2023 Eylül maaşlarımızı yazalımOcak 2024 te maaşım ne kadar olacak?Ekim enflasyonuYarın Mb beklenti anketinde Eylül ayı enflasyonu %8 yılsonu % 70 civarı olması gerekir

Sözlük

true size map 1 Recoleta mezarlığı 1 supporters 2 ani mağaraları 1 ahuseda 9 Öğle yemeği menülerimizi yazalım 14 nishimura 1 Yalnızlar Rıhtımı 2 Kuantum Dolanikligi 1 neyse 1

Son Haberler

'Ayasofya'nın restorasyonu 50 yıl sürecek' iddialarına açıklamaDefne Devlet Hastanesinde hekimi darbeden kişi tutuklandıBakan Işıkhan: Ekonomik anlamda bir bağımsızlık süreci içerisindeyizTürkiye'nin kaynaklarını kullanacağı öncelikli sektör ve projelerDolar haftayı 26,97 TL'den tamamladı

Editörün Seçimi

Yarın Mb beklenti anketinde Eylül ayı enflasyonu %8 yılsonu % 70 civarı olması gerekir2023 Eylül maaşlarımızı yazalımTL'den bir (1) sıfır mı atılmalı, 500'lük 1000'lik yeni banknotlar mı basılmalı?Maaş zammı nasıl hesaplanır açıklıyorum, toplanın.Artık memur ve işçi maş artışları hedef enflasyona göre belirlenecekEylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar