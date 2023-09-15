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Editörler : ecoekonomist


15 Eylül 2023 16:17
SİMİT SARAYI HALKA ARZ OLUYOR!

Sermaye Piyasası Kurulu, DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat AŞ?nin halka arz başvurularını onayladığını açıkladı.

https://parafesor.net/o-sirketin-halka-arzina-onay-iste-detaylar

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