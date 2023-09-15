Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


15 Eylül 2023 16:52
Norm fazlası durumu ve yapilan uygulama

Degerli arkadaslar.Okulumuzda branşımızdan 15 saat dersimiz bulunmakta ve maaş karsiligini dolduruyoruz.Milli egitim branşımdaki diger arkadaslarla birlikte 6 saatlik zorunlu ekders görevi olarak baska okula gorevlendirmelerimizi yaptı.puan ustunlugu gozetmeden hepimize ekders oluru alindi.bizlerde itiraz dilekcesi hazirlayacagiz.bu konuda bilgi birikimi olan yonetmeliklere hakim arkadasların fikirlerine ihtiyacimiz var.Yardımcı olan herkese teşekkur ederim


coshuva
Genel Müdür
15 Eylül 2023 17:51
İtiraz etseniz de bişey değişmez. İhtiyaç varsa tamamlatırlar.

Pelinin
Genel Müdür
15 Eylül 2023 17:53

Neye itiraz ediyorsunuz hocam? 21 saate kadar girmek zorundasınız itiraz edip kendinize güldürmeyin insanları


Denklemkolik
15 Eylül 2023 17:59

hocam güldürecek bir durum yok.norm kadro hesabına göre puanı az olan görevlendirilir .aynı okuldakı tüm branşların suçu ne? bu konuda hazır cevaplarınızla değil bildiğiniz madde yönetmelik varsa onunla konuşursanız sevınırım

Pelinin, 11 dk. önce

Neye itiraz ediyorsunuz hocam? 21 saate kadar girmek zorundasınız itiraz edip kendinize güldürmeyin insanları


Pelinin
Genel Müdür
15 Eylül 2023 18:03

Ben zaten bildiğim yönetmelik maddesine göre konuşuyorum siz puanı en düşük olanın görevlendirileceğini nereden çıkarıyorsunuz? Siz istediğiniz kadar itiraz edebilirsiniz sonuç değişmez

Denklemkolik, 5 dk. önce

hocam güldürecek bir durum yok.norm kadro hesabına göre puanı az olan görevlendirilir .aynı okuldakı tüm branşların suçu ne? bu konuda hazır cevaplarınızla değil bildiğiniz madde yönetmelik varsa onunla konuşursanız sevınırım

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