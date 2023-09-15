8077 tartışmasını bitiriyorum.

Arkadaşlar açık ve net bir şekilde yazıyorum. Kanun ile verilen seyyanen zam memur maaş katsayısına bağlıdır. Toplu sözleşme metninin 4. Maddesinde 2024 ve 2025 yıllarının 6'şar aylık katsayıları vardır. Ancak gözden kaçan şudur ki toplu sözleşmenin 7. maddesinde bu katsayıların enflasyon farkı ile güncelleneceğidir. Dolayısıyla 4. Maddede belirtilen katsayılar 7. maddeye istinaden tekrar belirlenecektir. Enflasyon farklı ile belirlenecek yeni katsayılar maaş hesabında olan tüm kalemler gibi seyyanen verilen tutarı da aynı oranda arttıracaktır. Açık ve net olan 8077 tutarına hem toplu sözleşme zammı hemde enflasyon farkı aynen uygulanaktır. Saygılar...

Arkadaşlar açık ve net bir şekilde yazıyorum. Kanun ile verilen seyyanen zam memur maaş katsayısına bağlıdır. Toplu sözleşme metninin 4. Maddesinde 2024 ve 2025 yıllarının 6'şar aylık katsayıları vardır. Ancak gözden kaçan şudur ki toplu sözleşmenin 7. maddesinde bu katsayıların enflasyon farkı ile güncelleneceğidir. Dolayısıyla 4. Maddede belirtilen katsayılar 7. maddeye istinaden tekrar belirlenecektir. Enflasyon farklı ile belirlenecek yeni katsayılar maaş hesabında olan tüm kalemler gibi seyyanen verilen tutarı da aynı oranda arttıracaktır. Açık ve net olan 8077 tutarına hem toplu sözleşme zammı hemde enflasyon farkı aynen uygulanaktır. Saygılar...