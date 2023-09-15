Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Eylül 2023 17:42
8077 tartışmasını bitiriyorum.
Arkadaşlar açık ve net bir şekilde yazıyorum. Kanun ile verilen seyyanen zam memur maaş katsayısına bağlıdır. Toplu sözleşme metninin 4. Maddesinde 2024 ve 2025 yıllarının 6'şar aylık katsayıları vardır. Ancak gözden kaçan şudur ki toplu sözleşmenin 7. maddesinde bu katsayıların enflasyon farkı ile güncelleneceğidir. Dolayısıyla 4. Maddede belirtilen katsayılar 7. maddeye istinaden tekrar belirlenecektir. Enflasyon farklı ile belirlenecek yeni katsayılar maaş hesabında olan tüm kalemler gibi seyyanen verilen tutarı da aynı oranda arttıracaktır. Açık ve net olan 8077 tutarına hem toplu sözleşme zammı hemde enflasyon farkı aynen uygulanaktır. Saygılar...

Çok Yazılan Konular

Akademisyenlerin maaşlarının iyileştirilmesiEylül enflasyonuKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi2024 Ocak Zam Oranı %55-60 Arasında GerçekleşecektirTL'den bir (1) sıfır mı atılmalı, 500'lük 1000'lik yeni banknotlar mı basılmalı?Kılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır2023 Eylül maaşlarımızı yazalımOcak 2024 te maaşım ne kadar olacak?Ekim enflasyonuYarın Mb beklenti anketinde Eylül ayı enflasyonu %8 yılsonu % 70 civarı olması gerekir

Sözlük

eris varyantı 2 yozgat 2 2023 fas depremi 2 lut gölü 1 Milyonluk soruyu bilen rabia 1 öküzü tereğe çıkarmak 4 true size map 1 gothika 4 ahuseda 9 ışıklı ayakkabı 1

Son Haberler

'Ayasofya'nın restorasyonu 50 yıl sürecek' iddialarına açıklamaDefne Devlet Hastanesinde hekimi darbeden kişi tutuklandıBakan Işıkhan: Ekonomik anlamda bir bağımsızlık süreci içerisindeyizTürkiye'nin kaynaklarını kullanacağı öncelikli sektör ve projelerDolar haftayı 26,97 TL'den tamamladı

Editörün Seçimi

Yarın Mb beklenti anketinde Eylül ayı enflasyonu %8 yılsonu % 70 civarı olması gerekir2023 Eylül maaşlarımızı yazalımTL'den bir (1) sıfır mı atılmalı, 500'lük 1000'lik yeni banknotlar mı basılmalı?Maaş zammı nasıl hesaplanır açıklıyorum, toplanın.Artık memur ve işçi maş artışları hedef enflasyona göre belirlenecekEylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar