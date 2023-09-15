Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


15 Eylül 2023 18:19
Kadrodan sözleşmeliye geçiş?

Merhabalar arkadaşlar,

Üniversite hastanesinde kadrolu sağlık çalışanıyım. Bu yıl tekrar kpss ye girip sağlık bakanligina sözleşmeli atanırsam ceza alıyor muyum?

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