Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


15 Eylül 2023 18:26
Engelli yakını için lojman puani

Devrelerim annemin %93 engelli raporu var.istanbulda çalışıyorum. Ev kiraları malum 15 bin civarı bu nedenle lojman çıkmak istiyorum.lojman başvurularında engelli yakınları için arti 40 puan veriliyor. Annem %93 engelli olmasına ragmen bakmakla mükellef olma mecburiyeti istiyor.nedir bu bakmakla mükellefiyet konusu.annem, rahmetli babanın emekli aylığını aldığı için bakmakla mükellef sayılmazsın diyorlar.konuyla ilgili yardımcı olabilecek arkadaşlara simdiden teşekkür ederim..

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