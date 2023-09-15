KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


15 Eylül 2023 18:52
+80 puanlı tdsler

telegramda +80 puanlı tdsler için bir grup var maksat bulabildiğimiz kadar +80 tds bulup tahmini +80 tds sayısını öğrenmek ve tercih zamanı gelince doğru tercih yapabilmek 80 ve üzeri tdsler gelebilir

Çok Yazılan Konular

Hangi hastaneyi tercih etmeliFizyoterapist atama

Sözlük

Milyonluk soruyu bilen rabia 1 mihal 1 öküzü tereğe çıkarmak 4 devri sabık 1 2023 fas depremi 2 Yalnızlar Rıhtımı 2 Olağan İnsanlar 1 kapsaisin 1 gezilecek yer tavsiyesi 1 Ayasofya'da 50 Yıllık Plan 2

Son Haberler

THY uçağının iniş takımında ceset bulunduHalasını öldürüp babaannesini yaralayan zanlı tutuklandıGeri dönüşümden elde edilen defterler öğrencilere ücretsiz dağıtıltıYaşlı kadını darbedip yağma yaptı, 20 dakika içinde yakalandıAdalet Bakanı Tunç: Millete borcumuz var

Editörün Seçimi

Yarın Mb beklenti anketinde Eylül ayı enflasyonu %8 yılsonu % 70 civarı olması gerekir2023 Eylül maaşlarımızı yazalımTL'den bir (1) sıfır mı atılmalı, 500'lük 1000'lik yeni banknotlar mı basılmalı?Maaş zammı nasıl hesaplanır açıklıyorum, toplanın.Artık memur ve işçi maş artışları hedef enflasyona göre belirlenecekEylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar