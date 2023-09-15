Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


15 Eylül 2023 19:45
Testislerden Biri Alınırsa...

Merhaba arkadaşlar bu konuda engel raporu verilir mi , verilirse oranı kaç olur? Yaşayan duyan bilgisi olan cevap verebilir mi?

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