KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


15 Eylül 2023 19:56
Güncel bilgiler icin gündemi takip?

Twitterda takip edebileceğim gazete ve yazarlar hangileridir? (Doğru haber icermeli)


Farukcuk
Aday Memur
15 Eylül 2023 20:29

Fatih Altaylı beyefendiyi takip edin en doğru bilgiler onda

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)GSB Buro PersoneliGSB Büro Personeli İzmirGSB Sonraki süreçBayburt GSB BüroYaş 46 memuriyete veda etmeli miyim?Gsb yedekDevlet tüm imkanlarını ibf liler için zorlarken bile tek çatı altında birleşiyor. Ya mimarlara ne de35 yas

Sözlük

banyo fayanslarının büyük bir gürültüyle kopması 1 lut gölü 1 yozgat 2 Kuantum Dolanikligi 1 Hang son doong 1 Bugün olanlar 1 mihal 1 devri sabık 1 Sibirya buz prensesi 2 Yalnızlar Rıhtımı 2

Son Haberler

Talip Geylan: Bakan Tekin'in '68 bin öğretmen ihtiyacımız var' söylemi kıymetliBakan Şimşek: Maliye ve para politikası ahenkli gidecekHava durumu sunucusu Gökhan Abur hayatını kaybettiBütçe, ağustosta 51.27 milyar lira fazla verdiTMO, 'yasaklı üretici' uygulamasına son verdi

Editörün Seçimi

Yarın Mb beklenti anketinde Eylül ayı enflasyonu %8 yılsonu % 70 civarı olması gerekir2023 Eylül maaşlarımızı yazalımTL'den bir (1) sıfır mı atılmalı, 500'lük 1000'lik yeni banknotlar mı basılmalı?Maaş zammı nasıl hesaplanır açıklıyorum, toplanın.Artık memur ve işçi maş artışları hedef enflasyona göre belirlenecekEylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar