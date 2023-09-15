Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


15 Eylül 2023 20:05
Ölçme Değerlendirme Değişiklik Eleştirisi

Sınav tarihi girilecekmiş, MEB ve MEM'in yapacağı sınavın tarihini ne bilecek öğretmenler ve okul. Okul kendi yapsa sınav tarihlerini girebilir. Şimdiden girse genel sınavlarla çakışır.

Hangi konulardan soru çıkacağını öğrenci ve öğretmenler bilecekmiş. Okulun üst kurumları yapacağı sınavın konularını açıklamadan bu ne hız... Böyle hazırlıksız iş olmaz. Önce azığını hazırla sonra yola çık. Hangi konulardan çıkacağını bu arada herkes biliyor. Müfredat denilen bir şey var.

Sınav haftası ders işlenecekmiş. Derste sınav varken neyi işleyecekler. Sınıfın birinde bir konuyu işle, diğerinde sınav olsun işleme dengeyi nasıl sağlayacaklar. Birinde yoğunlaştırılmış ders işleyecek eşitlik bozulacak. Tatille bölünen tüm haftalarda durum böyle. Eğitimi planlayanlar önce bunları halletsin.

Çoktan seçmeli, eşleştirme, doğru yanlış tamamen kalkmış. Bunlar da ölçme değerlendirmede kullanılan soru tarzlarıdır. Belli sınır getirirsin olur biter. Üniversitede gösterdiğini inkar etmezsin. Senin etkinlik kitaplarında eşleştirme var. Kısa cevaplı konusunda geri adım atmışlar. Kompozisyonu kaldırdınız, bu hale getirdiniz, şimdi de aceleyle fincancı katırlarındaki fincanları kırıyorsunuz. Sarsmadan yürüyünüz. Azığı hazırlamadan yola çıkmayanız. Ani tepkiyle olmaz bu işler.

Üsluba bakmayınız. Sizler de eleştirinizi yapınız. Dikkate alınırsa yapıcı eleştiri sayılır.


selcukturkce
Genel Müdür
15 Eylül 2023 20:50

Tamamen katılıyorum hocam, neyin ne olduğunu öğretmenlere tam olarak açıklamadan kamuoyuna duyuruyorlar, bizler de oradan buradan öğrenmeye çalışıyoruz. Akla geleni hemen uygulamaya koymak o uygulamada sıkıntılara neden olur ve olacaktır. Seçmeli dersleri de son anda değiştirdiler ve hemen uygulansın dediler.


skramz
Daire Başkanı
15 Eylül 2023 20:51

ben test koymuyordum çoğu zaman sınavlara zaten ama diğer şeylerin olmaması saçma değil mi? mesela branş ingilizce benim tüm soruları nasıl klasik yapacaklar ki? bizde eşleştirme doğru yanlış vs çok var etkinliklerde. çocukların ana dili olmadığı için bu tarz sorulara ihtiyaç duyuyoruz. okuduğunu anlayıp doğruyu yanlışı bulma eşleştirme yapma gerekli bana kalırsa. farklı bir dili okuyup anlayıp cevap veriyorlar. neyse allah kalanlara kolaylık versin ne diyim.


atahoca
Genel Müdür
15 Eylül 2023 21:13

Sahada olan öğretmenlere sorulmaması, uygulama yapılacak öğrencilerin durumuna bakılmaması her iki zümreye verilen değeri göstermesi açısında önemli.

İtibar sözle olmuyor...


chemistry2023
Memur
15 Eylül 2023 21:27

Eğitim yaz boz tahtası olmuş, rüyasında fikri gelen sabah uyanınca hemen uygulamaya çalışıyor. Allah akıl fikir versin. Bu kafayla değil ileri gitmek anca orta çağ karanlığında buluruz kendimizi

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