Ölçme Değerlendirme Değişiklik Eleştirisi

Sınav tarihi girilecekmiş, MEB ve MEM'in yapacağı sınavın tarihini ne bilecek öğretmenler ve okul. Okul kendi yapsa sınav tarihlerini girebilir. Şimdiden girse genel sınavlarla çakışır.

Hangi konulardan soru çıkacağını öğrenci ve öğretmenler bilecekmiş. Okulun üst kurumları yapacağı sınavın konularını açıklamadan bu ne hız... Böyle hazırlıksız iş olmaz. Önce azığını hazırla sonra yola çık. Hangi konulardan çıkacağını bu arada herkes biliyor. Müfredat denilen bir şey var.

Sınav haftası ders işlenecekmiş. Derste sınav varken neyi işleyecekler. Sınıfın birinde bir konuyu işle, diğerinde sınav olsun işleme dengeyi nasıl sağlayacaklar. Birinde yoğunlaştırılmış ders işleyecek eşitlik bozulacak. Tatille bölünen tüm haftalarda durum böyle. Eğitimi planlayanlar önce bunları halletsin.

Çoktan seçmeli, eşleştirme, doğru yanlış tamamen kalkmış. Bunlar da ölçme değerlendirmede kullanılan soru tarzlarıdır. Belli sınır getirirsin olur biter. Üniversitede gösterdiğini inkar etmezsin. Senin etkinlik kitaplarında eşleştirme var. Kısa cevaplı konusunda geri adım atmışlar. Kompozisyonu kaldırdınız, bu hale getirdiniz, şimdi de aceleyle fincancı katırlarındaki fincanları kırıyorsunuz. Sarsmadan yürüyünüz. Azığı hazırlamadan yola çıkmayanız. Ani tepkiyle olmaz bu işler.

Üsluba bakmayınız. Sizler de eleştirinizi yapınız. Dikkate alınırsa yapıcı eleştiri sayılır.