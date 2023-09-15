Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


15 Eylül 2023 20:17
İcralığa özel günler ikrazı çıkar mı ???

İLKSAN üyesiyim. Maaşımda bankanın icra kesintisi var. Son 30000 tl?lik özel günler ikramından faydalanabilir miyim?

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