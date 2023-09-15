Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


15 Eylül 2023 20:46
Eğitimde Tasarruf Tedbirleri

Eğitimden tasarruf gelecekten tasarruftur.

Okullarınız da gelecekten tasarruf adına uygulama yapılıyor mu?


skramz
Daire Başkanı
15 Eylül 2023 20:59

eğitim mi kaldı allah aşkına ne tasarrufu


atahoca
Genel Müdür
15 Eylül 2023 21:22

İşte kalmayan veya öğretmenlerin gayretiyle çok az kalan şeylerden hala kırpma manasında yapılan tasarruflar var mı?

skramz, 30 dk. önce

eğitim mi kaldı allah aşkına ne tasarrufu

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