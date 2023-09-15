Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Eylül 2023 21:45
Yer değişikliği

Arkadaşlar ben eş durumu tayiniyle atamam oldu.Ne kadar süre aynı hastanede kalmak zorundayım?O süre dolmadan sağlık ocağına geçebilirmiyim?

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