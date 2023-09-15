Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Eylül 2023 21:51
eğitim durumu tayini hk

eğitim durumu ile yeni yerime atandım. iller arası atama için 1 sene mi 2 sene mi beklemem gerekiyor.


yldrcell
Şef
15 Eylül 2023 22:24

) Bu kuraya müracaat edecek personel yalnızca iller arası tercih yapabilecektir. b)Ancak halen kadr


yldrcell
Şef
15 Eylül 2023 22:26

Bu kuraya müracaat edecek personel yalnızca iller arası tercih yapabilecektir.

b)Ancak halen kadrosunun bulunduğu ile eş, sağlık ve öğrenim mazereti ile atananların görev

yaptığı ilde fiilen (2) iki yıl çalışmış olması şartıyla müracaatı kabul edilecektir. Ancak

kura tarihi itibariyle (5) beş yılını dolduranların müracaatı kabul edilmeyecektir. Bu

kapsamda tercih yapanların kadrosunun bulunduğu ile eş, sağlık ve öğrenim mazereti ile

atanmadıklarının tespiti halinde; halen bulunduğu ile yaptığı tercihler silinerek diğer tercihleri

2

dikkate alınacaktır. Kuraya sehven alınıp bulunduğu ile yerleşmesi halinde atamaları

yapılmayacak, atamaları yapılmış ise de iptal edilecektir.

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