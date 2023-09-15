Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


15 Eylül 2023 21:57

399 MU 657 Mİ
399 KHK ya tabi personel olmak mı mantıklı yoksa 657 ya da 4 b ye tabi personel olmak mi?

Bu ankete 1 saat 11 dakikada, 4 kişi oy kullandı

399 KHK ya tabi personel olmak mı mantıklı yoksa 657 ya da 4 b ye tabi personel olmak mi?

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