Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


15 Eylül 2023 22:10
Psikiyatriden malulen emekli olanlar
Durumlarınız nasıl arkadaşlar? Halinizden memnun musunuz? Her şey yolunda mı? Erken yaşta emeklilik nasıl bir duygu? Keşke geri dönebilsem dediğiniz zamanlar oluyor mu?

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