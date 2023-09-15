Psikiyatriden malulen emekli olanlar

Durumlarınız nasıl arkadaşlar? Halinizden memnun musunuz? Her şey yolunda mı? Erken yaşta emeklilik nasıl bir duygu? Keşke geri dönebilsem dediğiniz zamanlar oluyor mu?

Durumlarınız nasıl arkadaşlar? Halinizden memnun musunuz? Her şey yolunda mı? Erken yaşta emeklilik nasıl bir duygu? Keşke geri dönebilsem dediğiniz zamanlar oluyor mu?