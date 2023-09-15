Gündem \ Ekonomi
Editörler : ecoekonomist


15 Eylül 2023 22:14
Bu Hafta Halka Arz Olacak Şirketler

38. haftada bir adet halka arz var arkadaşlar. Bu hafta halka arz olacak şirket DMR Unlu Mamüller diğer bilinen adı ile Simit Sarayı markasının sahibi.

21-22 Eylül tarihlerinde talep toplamaya başlayacak ve bireysel katılımcılara toplam lot sayısının %54'ünü verecek.

Halka arz fiyatı 10,24 TL ve katılım endeksine uygundur.

https://www.halkaarztakvimi.com.tr/bu-hafta-halka-arz-olacak-sirketler/

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