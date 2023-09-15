Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


15 Eylül 2023 22:33
3. Sınıf öğretmenlerine bir sorum var

Çocuğum 1. Ve 2. Sınıfı Türkiye de 3. Sınıfı ABD de okuyacak. 4. Sınıfi tekrar Türkiye de okuyacak. Türkiye ye dönünce çok zorlanır mi? Zorlanmamasi için neler önerirsiniz? Şimdiden teşekkürler

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