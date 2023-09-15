Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Eylül 2023 22:43
Vergi dilimine girme

15 Mart 2023 te ücretsiz izinden döndüm ne zaman vergi dilimine girerim normalden 2 ay sonra mı ocak ve şubatta maaş almadım

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