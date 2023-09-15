Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


15 Eylül 2023 23:17
Konya'da yılan hikayesine dönen BT Formatör görevlendirmesi

Konya'da bu yıl şimdiye dek çoktaaaan yapılması gereken BT Formatörlük görevlendirmesi hâlâ bekliyor nedense!!?

Bu gidişle Eylül'de pek de gerçekleşecek gibi gözükmüyor!!?

Konya MEB yine her zamanki gibi bu konuda da sınıfta kalmış vaziyette!!?

Hadi hayırlısı bakalım!!?

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