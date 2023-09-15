Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


15 Eylül 2023 23:26
Norm fazlalığı sorusu

Deprem bölgesinde evim hasarlı olduğu için açılan tayine başvurdum, tercihime atandım, ancak gittiğim okulda branşımdan 2 norm mevcut. Oradaki bir arkadaş eş durumuna başvuru yapıyor, ankara il emrine atanıyor,daha sonra iptal etmek için dilekçe veriyor. Yani onun ataması iptal olursa 3 kişi oluyoruz 1 kişi norm fazlası. Hizmet süresi ve puanı benden , ilişik kesmemişyüksek ve ben sonradan geldim. Ancak o gitti gözüktüğü için okul tercih ekranında bana açıldı.bu durumda norm fazlası kim olur

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