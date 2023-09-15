Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


15 Eylül 2023 23:26
Tekin Bey daha gelir gelmez 'TASARRUF' dedi!!?

Yeni MEB bakanı, daha gelir gelmez maalesef öğretmenlere yönelik gerçekleşecek yoğun bir tasarruftan bahsetti. Hâlbuki gelişmiş ülkelere baktığımızda en son tasarrufu eğitimde yaptıklarını görüyoruz. Şu hâlde ülkemizde eğitim üzerinde yjne bir operasyon döneceği düşüncesini kuvvetlendirmektedir!??

Hiçbir bakan kürsüye çıkıp kendi personeline tasarruftan bahsetmez iken Tekin Bakanın 'kemerleri sıkma ' söyleminde bulunması öğretmenlere tıpkı iktidardakiler gibi zerre kıymet vermediği anlamına gelmektedir!!?

Kendi personeline sahip çıkmayıp yerden yere vuran başka bir bakanlık var mıdır, pek sanmıyorum!!?

Öğretmenlik her fırsatta hem madden hem mânen bit(iril)mektedir!!?


atahoca
Genel Müdür
15 Eylül 2023 23:28

Tasarruf tedbirleri ilk olarak okullarda uygulanmaya başlandı.

Öğretmenler zaten sadece MEB'in değil diğer bakanlık ve derneklerin personeli gibi kullanılıyor. 4-5 yerden maaş alanları okuyoruz bazen... Bari öğretmenler de başka kurumlar için gerçekleştirdiği etkinler için onlarda dan mesai alsa...


Kitap Dünyası
Memur
15 Eylül 2023 23:44

Tasarruf önce sınıf defteri, zümre tutanakları, yıllık planlar gibi angarya olan işleri kaldırmakla başlanabilir. Ciddi manada kağıt tasarrufu sağlanmış olur. Ayrıca öğretmenler için de yük azaltılır. Çok fazla bürokratik işlem var ve bu yüzden ciddi maliyet oluyor. Ama maaşa gelirsek gelişmiş ülkeleri söylemiyorum bile gelişmekte olan ülkeler sıralamasında bile gerideyiz. Umarım tasarruf derken hayat standartlarımızı daha da düşürmek adına söylenmemiştir


halis4242
Genel Müdür
15 Eylül 2023 23:45

Aynen hocam, öğretmenlerin durumu daha da iyileştirilmesi gerekirken verilen haklar/ek dersler/promosyonlar/eğitim öğretim ödeneği de çok çok azaltılıyor hatta yok ediliyor!!? Günümüzde öğretmeni öğrenci bile takmıyor ki, değil ki veli/halk/bakan/iktidar... taksın!!? Herkes öğretmeni bir kaşık suda boğma derdinde maalesef!!?

atahoca, 1 saat önce

Tasarruf tedbirleri ilk olarak okullarda uygulanmaya başlandı.

Öğretmenler zaten sadece MEB'in değil diğer bakanlık ve derneklerin personeli gibi kullanılıyor. 4-5 yerden maaş alanları okuyoruz bazen... Bari öğretmenler de başka kurumlar için gerçekleştirdiği etkinler için onlarda dan mesai alsa...


matagecen
Daire Başkanı
15 Eylül 2023 23:52

Sanki adam okulları kapattı. Helal olsun işlevsiz DYK'ları azalttı. Helal olsun beslenme desteği altında israf olan tonlarca yemeğin önüne geçmeye çalıştı. Ne yaptı yani kötü. Ha ekdersler düşük ama onu da tabi ki bu bakan belirlemiyor.


atahoca
Genel Müdür
15 Eylül 2023 23:55

Sizin yazdığınızın dışında okulların inisiyatif alarak uyguladığı bazı tedbirler var. Başka bir başlık açarak okullarda uygulanan tedbirleri sormuştum.

matagecen, 53 dk. önce

Sanki adam okulları kapattı. Helal olsun işlevsiz DYK'ları azalttı. Helal olsun beslenme desteği altında israf olan tonlarca yemeğin önüne geçmeye çalıştı. Ne yaptı yani kötü. Ha ekdersler düşük ama onu da tabi ki bu bakan belirlemiyor.

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