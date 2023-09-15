Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Eylül 2023 23:26
Allah aşkına yardım edin uyuyamıyorum

Yakın zamanda bir arap ile tartışma yaşadım . Bana karşı darp raporu aldı . Olayın olduğu yerde kamera yok . Yakalamak için peşinden koştuğum bir kayıt var sadece . Görgü tanığı olan kişi beyanı benim darp etmediğim. Raporda sadece boynu kızarık . İşe başlayalı 3 ay oldu hemşireyim sözleşmeli daha kadroya geçmedim . Ceza alırmıyım ? Dava düşer mi ? Memurluğum yanar diye çok korkuyorum .lütfen yardım edin ?


E.Kayı Han
Editor
16 Eylül 2023 00:25

Hiç bir şey olmaz rahat ol.

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