Allah aşkına yardım edin uyuyamıyorum

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : ayşegül bgm
Çok Yazılan Konular
Göreve başlayış için mesaj geldi Acill Yardım. Talesemi minör hemoglobini nasıl artar.Asm geçişRaporlu iken tayin çıkmaSorumludan çıkarken izin mi alınır bildirilir mi?Ağır engelli yakını tayini sonuçlandıEş durumu tayini (eğitim mazereti sonrası)İller arası tayinde mehil müddetiTayin sonrası maaşEş durumu tayini
Sözlük
Son Haberler
Sürekli devamsız öğrenciler, sorumluluk sınavlarına nasıl girebilir mi, sınav komisyonu kurulabilir mi?Yükseköğretim Üst Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Memur Kadrolarında Değişiklik16 Eylül 2023 tarihli atama kararı yayımlandı16 Eylül 2023'ten önemli gündem başlıklarıCamide alkol kullanıp sosyal medya hesabından paylaşan zanlı yakalandı
Editörün Seçimi
Yarın Mb beklenti anketinde Eylül ayı enflasyonu %8 yılsonu % 70 civarı olması gerekir2023 Eylül maaşlarımızı yazalımTL'den bir (1) sıfır mı atılmalı, 500'lük 1000'lik yeni banknotlar mı basılmalı?Maaş zammı nasıl hesaplanır açıklıyorum, toplanın.Artık memur ve işçi maş artışları hedef enflasyona göre belirlenecekEylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar