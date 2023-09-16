Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


16 Eylül 2023 00:42
Teknik öğretmen ile kültür öğretmen maaş farkı?

arkadaşlar merhaba.

aynı derce ve kademe maaş karşılığı 20 saat ders zorunluluğu olan teknik öğretmen ile 16 saat ders zorunluluğu olan kültür öğretmen arasında ek derssiz maaş farkı var mı?


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
16 Eylül 2023 00:55

Az birsey var


AilenizinSendikacısı
Aday Memur
16 Eylül 2023 00:56

Var. Teknik öğretmen ek tazminat alıyor.


hdwr
Aday Memur
16 Eylül 2023 01:04

ortalama ne kadar fark var?

AilenizinSendikacısı, 1 saat önce

Var. Teknik öğretmen ek tazminat alıyor.


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
16 Eylül 2023 01:09

Maaş hesaplama robotundan bakabilirsiniz

hdwr, 1 saat önce

ortalama ne kadar fark var?


hdwr
Aday Memur
16 Eylül 2023 01:15

maaş hesaplama robotunda hesaplanır da bu tazminata özgü resmi yazı, belge var mı?

kurum istediğinde sunabileceğim herhangi bir delil?

SorunCevaplayıN, 1 saat önce

Maaş hesaplama robotundan bakabilirsiniz


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
16 Eylül 2023 01:17

Anlamadigim için soruyorum kurumunuz tazminatınizi mi yatirmiyor?

hdwr, 1 saat önce

maaş hesaplama robotunda hesaplanır da bu tazminata özgü resmi yazı, belge var mı?

kurum istediğinde sunabileceğim herhangi bir delil?


hdwr
Aday Memur
16 Eylül 2023 01:20

yani şöyle söyleyeyim aynı kademe ve derecede olduğum kültür öğretmen ile aramdan maaş farkım yok. buna itiraz edebilmem için elimde buna dair yönetmelik olursa daha ikna edici olur diye düşünüyorum

SorunCevaplayıN, 1 saat önce

Anlamadigim için soruyorum kurumunuz tazminatınizi mi yatirmiyor?


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
16 Eylül 2023 01:21

Yani başkası ile kıyas çok ikna edici olmayabilir onun yerine bodroya bakip tazminat yatmış mı onu kontrol etseniz daha etkili olur

hdwr, 1 saat önce

yani şöyle söyleyeyim aynı kademe ve derecede olduğum kültür öğretmen ile aramdan maaş farkım yok. buna itiraz edebilmem için elimde buna dair yönetmelik olursa daha ikna edici olur diye düşünüyorum


hdwr
Aday Memur
16 Eylül 2023 01:27

bordroda "Makam / Görev Tazminatı" adı altında mı geçiyor? zira böyleyse tazminat yatmamış demek

SorunCevaplayıN, 1 saat önce

Yani başkası ile kıyas çok ikna edici olmayabilir onun yerine bodroya bakip tazminat yatmış mı onu kontrol etseniz daha etkili olur

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