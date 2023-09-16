KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


16 Eylül 2023 00:51
Diyanet mi GSB mi?

Herkese merhaba arkadaşlar. Yakın zamanda hem Diyanet hem de Gençlik ve Spor Bakanlığı alıma çıktı biliyorsunuz. Ben de destek personeli pozisyonu için her iki kuruma da başvurmuştum.

Sonuçlar 1 gün arayla açıklandı. 2 kurumu da kazanmışım. Diyanet'te görev yerim evime araçla 5 dakika uzaklıkta. GSB'de ise daha sonra belli olacak.

Acaba hangi kurumu tercih etmeliyim, bilgisi ve fikri olan arkadaşlardan paylaşmalarını rica ediyorum. Maaş aynı zaten bildiğim kadarıyla. Bunun dışında dikkate alınması gereken noktalar nedir, siz olsanız hangi kurumu tercih ederdiniz?

Çok Yazılan Konular

Gsb sonuçları acil yardımKamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Aciiiiil Gsb taşraGelir idaresine atananlarKPSS 2022 son durumHem icra, hem zabıt asil olan var mı?Unvan değişikliği ile 4B tıbbi sekreterlikten ,4B büro personeline geçebilir miyim?

Sözlük

banyo fayanslarının büyük bir gürültüyle kopması 1 kapsaisin 1 mütemmim cüzü 1 maruni 1 nishimura 1 Volkan 1 dinamit ağacı 1 neyse 1 meksika'da sergilenen uzaylı mumyaları 1 beğenilme hırsı 2

Son Haberler

Sürekli devamsız öğrenciler, sorumluluk sınavlarına nasıl girebilir mi, sınav komisyonu kurulabilir mi?Yükseköğretim Üst Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Memur Kadrolarında Değişiklik16 Eylül 2023 tarihli atama kararı yayımlandı16 Eylül 2023'ten önemli gündem başlıklarıCamide alkol kullanıp sosyal medya hesabından paylaşan zanlı yakalandı

Editörün Seçimi

Yarın Mb beklenti anketinde Eylül ayı enflasyonu %8 yılsonu % 70 civarı olması gerekir2023 Eylül maaşlarımızı yazalımTL'den bir (1) sıfır mı atılmalı, 500'lük 1000'lik yeni banknotlar mı basılmalı?Maaş zammı nasıl hesaplanır açıklıyorum, toplanın.Artık memur ve işçi maş artışları hedef enflasyona göre belirlenecekEylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar