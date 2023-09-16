Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


16 Eylül 2023 07:57
Akademi Dışı Doçentlik Ünvanı Kullanımı

Arkadaşlar Üniversite dışında çalışılan kurumlarda Doçentlik ünvanı kullanılabilir mi? Örneğin kurum müdürü Doçent Dr......gibi

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