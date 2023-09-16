KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


16 Eylül 2023 08:32
Pomem eğitimindeyken Paem'e geçiş.

Öncelikle herkese merhaba,

30.dönem Pomem'i asil olarak kazandım, gelecek ay intibak eğitimi başlayacak.

Bugün paem alımı açıklandı 500 lisans mezunu alınacakmış. Pomem eğitimindeyken

Paem sınavlarına katılabilir miyim? Katılırsam ve Paem'i kazanmam durumunda

Pomem tazminatı ödemem gerekir mi ?

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