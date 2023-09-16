Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Eylül 2023 09:39
Hedef Enflasyona Göre Zam planı
2024 Ocak ayı toplu sözleşme %15 ve hedef enflasyon ile yaklaşık %30 35 bandında bir zam gelir. Şu anki açıklanan yüksek enflasyonlar anlamsız kalacak yani demem o ki şu an açıklanan enflasyonna göre zam planı yapmayın

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