Hedef Enflasyona Göre Zam planı

2024 Ocak ayı toplu sözleşme %15 ve hedef enflasyon ile yaklaşık %30 35 bandında bir zam gelir. Şu anki açıklanan yüksek enflasyonlar anlamsız kalacak yani demem o ki şu an açıklanan enflasyonna göre zam planı yapmayın

2024 Ocak ayı toplu sözleşme %15 ve hedef enflasyon ile yaklaşık %30 35 bandında bir zam gelir. Şu anki açıklanan yüksek enflasyonlar anlamsız kalacak yani demem o ki şu an açıklanan enflasyonna göre zam planı yapmayın