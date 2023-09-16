Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Eylül 2023 09:51
Belediyelerin Devletten Fazla Maaş Vermesi..
Maaş forumlarında zabıta memurunun polis memurundan fazla maaş alması durumudur. Hatta öyle ki; mühendisten fazla maaş alan zabıtalar var. Demek ki; belediyeler devletten zengin. Vhki ortalama maaşı nasıl 30 bin liradan fazla olur aklım almıyor. Sosyal Denge Tazminatı diye bir şey uydurmuşlar, koskoca devletin kendi çalışanlarına veremediği parayı ulufe misali dağıtıyorlar. Yemek parası diye bir şey var koskoca cumhuriyet savcısının dahi alamadığı Yemek parasını belediye çatır çatır dağıtıyor. Bayram ikramiyesi var, yol parası var. var oğlu var. Hiçbir devlet kurumunun yapamadığını belediyeler yapıyor.

fakir.adam
Şube Müdürü
16 Eylül 2023 10:17

belediyeler devled deyilmi?


osmanumit
Aday Memur
16 Eylül 2023 10:29

Sülalemi birbirine katan yengem temsili


Chatgbt5
Aday Memur
16 Eylül 2023 10:48

Protein eksikliği beyne zarar veriyor!


kubii
Daire Başkanı
16 Eylül 2023 11:20
madem ki belediyeler de devlet o zaman bize de sosyal denge denilen BEDAVA dan alınan paralardan verilsin. Biraz da bizler sosyalleşelim.
fakir.adam, 3 saat önce

belediyeler devled deyilmi?


kubii
Daire Başkanı
16 Eylül 2023 11:23
Daha çok büyük bir kısmının torpille göreve gelmiş gebeşlerden oluştuğunu söylemedim.
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