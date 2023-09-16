Belediyelerin Devletten Fazla Maaş Vermesi..

Maaş forumlarında zabıta memurunun polis memurundan fazla maaş alması durumudur. Hatta öyle ki; mühendisten fazla maaş alan zabıtalar var. Demek ki; belediyeler devletten zengin. Vhki ortalama maaşı nasıl 30 bin liradan fazla olur aklım almıyor. Sosyal Denge Tazminatı diye bir şey uydurmuşlar, koskoca devletin kendi çalışanlarına veremediği parayı ulufe misali dağıtıyorlar. Yemek parası diye bir şey var koskoca cumhuriyet savcısının dahi alamadığı Yemek parasını belediye çatır çatır dağıtıyor. Bayram ikramiyesi var, yol parası var. var oğlu var. Hiçbir devlet kurumunun yapamadığını belediyeler yapıyor.

Maaş forumlarında zabıta memurunun polis memurundan fazla maaş alması durumudur. Hatta öyle ki; mühendisten fazla maaş alan zabıtalar var. Demek ki; belediyeler devletten zengin. Vhki ortalama maaşı nasıl 30 bin liradan fazla olur aklım almıyor. Sosyal Denge Tazminatı diye bir şey uydurmuşlar, koskoca devletin kendi çalışanlarına veremediği parayı ulufe misali dağıtıyorlar. Yemek parası diye bir şey var koskoca cumhuriyet savcısının dahi alamadığı Yemek parasını belediye çatır çatır dağıtıyor. Bayram ikramiyesi var, yol parası var. var oğlu var. Hiçbir devlet kurumunun yapamadığını belediyeler yapıyor.