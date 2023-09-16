psikolojik rapor

devrelerim günaydın. 8 yıllık polis memuruyum eşimin psikolojik sorunları var ve 1 defa da intihar etmeye çalıştı. şuan vardiyeli çalışıyorum geceleri tek başına kalamıyor evde psikolojik olarak tekrar kötüye gittiğini görüyoruz bu durum için rapor alsak idari büroya versek gece çalıştırmama gibi bir durumları olur mu bu konuda yardımcı olursanız sevinirim

devrelerim günaydın. 8 yıllık polis memuruyum eşimin psikolojik sorunları var ve 1 defa da intihar etmeye çalıştı. şuan vardiyeli çalışıyorum geceleri tek başına kalamıyor evde psikolojik olarak tekrar kötüye gittiğini görüyoruz bu durum için rapor alsak idari büroya versek gece çalıştırmama gibi bir durumları olur mu bu konuda yardımcı olursanız sevinirim