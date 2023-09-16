Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Eylül 2023 09:56
derece kademe

bunu e devletten falan öğrenebileceğimiz bir yer var mı?


ögretme48
Aday Memur
16 Eylül 2023 11:58

Maaş bordronuzda görebilirsiniz

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